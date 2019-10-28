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Жители Подмосковья смогут выбрать зимние занятия по проекту "Активное долголетие"

Голосование стартовало на портале "Добродел"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Голосование по выбору зимних занятий в рамках реализации проекта "Активное долголетие" стартовало на портале "Добродел". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Мы запустили опрос, в котором жители Подмосковья могут проголосовать за наиболее интересные зимние занятия и активности для людей старшего поколения. Опрос будет открыт до 15 ноября, после чего мы подведем итоги и введем наиболее популярные занятия в проект "Активное долголетие", - приводят в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Как отметили в пресс-службе министерства, опрос будет проходить на портале "Добродел".

С 1 октября на территории Московской области запущена программа "Активное долголетие", она охватит около 2 млн пожилых жителей Подмосковья. Предполагается, что к марту 2020 года в рамках программы будет создано свыше 60 клубов для проведения различных занятий с пожилыми населением.

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