В Подмосковье планируют открыть 14 молочных предприятий в 2020-2021 годах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. В Московской области планируется открыть 14 предприятий по производству и переработке молока в 2020-2021 годах, на них будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"Важно, чтобы проекты, которые реализуются в Подмосковье, приносили ощутимую пользу жителям в виде новых рабочих мест, дополнительных доходов в бюджет. На 14 новых производствах смогут устроиться свыше 1,7 тыс. человек, а инвестиции превысят 55 млрд рублей. Привлекая инвесторов в регион, правительство области внимательно следит за тем, чтобы бизнес выполнял свою социальную функцию", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Шесть из 14 - молокоперерабатывающие предприятия: четыре объекта создаваемого в Дмитрове сырного кластера совокупной мощностью 15 тыс. тонн сыра в год и два предприятия мощностью приемки 2,35 тонн молока.

Помимо этого, в 2020-2021 годах в Московской области планируют ввести в эксплуатацию восемь ферм. "За следующие два года будут запущены восемь объектов по производству молока, в которых разместятся свыше 10 тыс. коров и 14 тыс. коз", - привели в пресс-службе слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

В Мининвесте добавили, что подробно планы региона будут обсуждаться на VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет 26-27 ноября 2019 года в Доме правительства Московской области в Красногорске.