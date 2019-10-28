Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье планируют открыть 14 молочных предприятий в 2020-2021 годах

Суммарные инвестиции в них превысят 55 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. В Московской области планируется открыть 14 предприятий по производству и переработке молока в 2020-2021 годах, на них будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"Важно, чтобы проекты, которые реализуются в Подмосковье, приносили ощутимую пользу жителям в виде новых рабочих мест, дополнительных доходов в бюджет. На 14 новых производствах смогут устроиться свыше 1,7 тыс. человек, а инвестиции превысят 55 млрд рублей. Привлекая инвесторов в регион, правительство области внимательно следит за тем, чтобы бизнес выполнял свою социальную функцию", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Шесть из 14 - молокоперерабатывающие предприятия: четыре объекта создаваемого в Дмитрове сырного кластера совокупной мощностью 15 тыс. тонн сыра в год и два предприятия мощностью приемки 2,35 тонн молока.

Помимо этого, в 2020-2021 годах в Московской области планируют ввести в эксплуатацию восемь ферм. "За следующие два года будут запущены восемь объектов по производству молока, в которых разместятся свыше 10 тыс. коров и 14 тыс. коз", - привели в пресс-службе слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

В Мининвесте добавили, что подробно планы региона будут обсуждаться на VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет 26-27 ноября 2019 года в Доме правительства Московской области в Красногорске.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Воробьев: привлечение инвестиций является приоритетом для правительства Подмосковья
В 2019 году бюджет Подмосковья вырастет на 8% и составит 750 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС