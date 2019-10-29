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СК возбудил против четырех полицейских в Ступине дело о взятке за непроведение проверок

По предварительным данным, полицейские получили взятку в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника полиции Ступино, замглавы отдела по борьбе с коррупцией и двух оперуполномоченных, подозреваемых в получении взятки за непроведение проверок. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Ступино, врио начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Ступино и двух оперуполномоченных этого же отдела. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - сообщила Врадий.

По предварительным данным, полицейские получили взятку в 500 тыс. рублей от гендиректора строительной фирмы за то, чтобы не проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и меры соблюдения миграционного законодательства работниками организации, а также за осуществление общего покровительства. Они были задержаны с поличным при получении денег и уже допрошены.

Сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела во второе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, последующем предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в МВД России сообщили, что 28 октября при получении 500 тыс. рублей задержаны замначальника отдела МВД России по Ступино - начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения. По данному факту проводится служебная проверка.

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Россия
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