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Губернатор Подмосковья представил новых министров образования и энергетики региона

Главой Министерства образования назначена Ирина Каклюгина, а министром энергетики Александр Самарин

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник представил новых руководителей двух министерств: министра образования Подмосковья Ирину Каклюгину и министра энергетики Подмосковья Александра Самарина.

"Что касается кадровых изменений, я тоже о них хочу сказать, у нас Забралова Ольга Сергеевна в четверг была назначена первым заместителем председателя правительства. Должность министра заняла Каклюгина Ирина Александровна, она работала первым заместителем [министра образования региона] <...> Министром энергетики Московской области назначен Самарин Александр Юрьевич. В последние четыре года он работал генеральным директором "Коммунальные системы Московской области", - сказал Воробьев.

Ранее депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Ольги Забраловой на пост первого заместителя председателя правительства Московской области, который она ранее совмещала с руководством Министерством образования Подмосковья. Должность первого зампреда правительства - министра образования разделена на две должности.

Ранее пост вице-губернатора Подмосковья покинул Дмитрий Пестов, который занимал эту должность с октября 2018 года. Его полномочия в правительстве были перераспределены между другими членами кабмина. Кроме того, в начале октября кандидатуры министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина и министра по безопасности и противодействию коррупции Романа Каратаева были согласованы на посты заместителей председателя правительства области. Игорь Тресков, являвшийся зампредом правительства, был повышен до вице-губернатора.

В конце сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев представил двух новых руководителей региональных министерств - министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова, а Наталья Егорова возглавила Министерство инвестиций и инноваций. В октябре министром строительного комплекса Подмосковья был назначен Владимир Локтев. Кроме того, пост министра правительства Московской области по социальным коммуникациям досрочно покинула Ирина Плещева.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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