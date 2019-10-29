Объем налогов в бюджет Подмосковья от предприятий сферы АПК вырос в два раза с 2014 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Поступление налогов от предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в бюджет Подмосковья выросло в два раза с 2014 года. В 2019 году благодаря предприятиям сельскохозяйственной деятельности в бюджет региона поступят 78 млрд рублей налогов, сообщил во вторник зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов.

"По поступлению налогов в консолидированный бюджет. С 2014 года мы выросли с 39 млрд до 78 млрд рублей", - сказал Хромов в ходе заседания регионального правительства, сославшись на прогнозные данные.

Как отмечается в презентации к выступлению Хромова, в целом с 2014 года поступление налогов и сборов в бюджет Московской области от предприятий агропромышленного комплекса составило 320 млрд рублей.

Он также отметил, что в ближайшие годы прирост инвестиций в основной капитал региона от реализации проектов сферы АПК планируется на уровне 5 млрд рублей ежегодно.