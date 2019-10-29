Власти Подмосковья прогнозируют рост экспорта продукции АПК почти на 40% к 2021 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья к 2021 году может составить 37% и достигнуть более $1,2 млрд, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Рост экспорта - это новый показатель. План 2019 года - $896 млн экспорта продукции АПК. Это рост более 15% к прошлому году. Цель - $1,224 млрд. Это плюс 37% к 2021 году. С тем темпом, с которым развивается наша перерабатывающая промышленность, этот KPI вполне достижим", - сказал Хромов в ходе заседания регионального правительства.

Он также отметил, что по итогам 2019 года на предприятиях агропромышленного комплекса региона будет создано порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест.

"Ставим перед собой на 2021 год задачу в год вводить 2,5 тыс. рабочих мест [на предприятиях АПК]", - добавил Хромов.