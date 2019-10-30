Торговый комплекс "Синдика" построят в Одинцове в 2021 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство торгового центра "Синдика" в Одинцове. Торговый комплекс планируется построить к четвертому кварталу 2021 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"Торговый комплекс на 65 км МКАД построят к четвертому кварталу 2021 года. Застройщиком выступает ООО "Синдика-О" <...> Площадь объекта составит 138 тыс. кв. м. Объем инвестиций в торговый комплекс - 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в торговом комплексе будут продавать строительные материалы, мебель. Также в ТЦ предполагается создание фуд-кортов и офисных помещений.

"Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство торгового центра "Синдика" в городском округе Одинцово. Это повлечет появление 2,5 тыс. рабочих мест в экономике Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Пожар в ТК "Синдика"

Пожар в ТК "Синдика" произошел 8 октября 2017 года. Были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них был госпитализирован. Здание находилось на 65 км внешней стороны МКАД.

"Синдика" была крупнейшим строительным рынком столичного региона, в нем арендовали площади около 500 предпринимателей. Пожар уничтожил 55 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что новый торговый комплекс "Синдика" планируют начать строить в июне 2018 года. Он будет занимать не менее 100 тыс. кв. м. В марте-апреле 2017 года на территории комплекса возведут временные конструкции, в которых арендаторы смогут возобновить торговлю.