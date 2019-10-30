Подмосковье презентует инвестпотенциал региона в Турции 31 октября и 1 ноября

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 октября. /ТАСС/. Делегация Подмосковья презентует инвестиционный потенциал области в Турции: встречи с местными предпринимателями пройдут 31 октября в Стамбуле и 1 ноября в Бурсе. Об этом в среду журналистам сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Завтра мы будем встречаться с рядом [представителей] крупнейших строительных и производственных компаний в Стамбуле, презентуем инвестиционный потенциал и надеемся, что из этих встреч мы привлечем новых инвесторов по промышленному производству. Второй день роуд-шоу - это пятница, мы его будем проводить в городе Бурса. Там находится кластер автомобильной промышленности", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС. При этом он уточнил, что в Бурсе пройдут встречи с производителями автокомпонентов.

Ранее делегация Московской области представила инвестиционный потенциал региона в Испании. До конца года власти Подмосковья планируют провести роуд-шоу в Индии.