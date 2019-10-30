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Около 40 тыс. рабочих мест создадут в Подмосковье до конца 2019 года

Власти региона планируют, что в области введут в эксплуатацию более 60 новых промышленных предприятий

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 октября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. рабочих мест планируется создать в Подмосковье по итогу реализации инвестиционных проектов до конца текущего года, сообщил в среду зампредседателя правительства региона Вадим Хромов.

"На этот год у нас на сопровождении проекты больше чем на 400 млрд рублей. Это порядка 40 тыс. новых рабочих мест. Планируем, что эти проекты почти все будут завершены. По промышленным предприятиям ожидаем, что более 60 предприятий введутся в этом году, более чем на 80 будет произведена модернизация", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также отметил, что сроки реализации части инвестиционных проектов, которые планировалось завершить до конца года, могут быть сдвинуты на начало 2020 года.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Андрей Воробьев доложил, что привлечение инвестиций и создание рабочих мест является приоритетной задачей для правительства Московской области.

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Россия
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