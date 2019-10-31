Более 15 тыс. км дорог обработали противогололедным реагентом в Подмосковье за сутки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области за минувшие сутки обработали пескосоляной смесью основные вылетные магистрали и потенциально опасные участки дорог общей протяженностью более 15 тыс. км. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья очистили и обработали пескосоляной смесью более 15 тыс. км дорог. В работах было задействовано 637 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, реагентом были обработаны основные вылетные магистрали и потенциально опасные дорожные участки.

Отмечается, что наибольшее количество осадков за минувшие сутки выпало в Павловском Посаде, Коломне и Серпухове. Сейчас в регионе температура местами достигает минус пяти градусов, на дорогах возможна гололедица.

"Минтранс Подмосковья призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и соблюдать правила", - отметили в сообщении.

По данным Гидрометцентра РФ, переменная облачность и местами гололедица ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха не поднимется выше нуля градусов. В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах ноль - минус пять градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.