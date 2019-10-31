Жители Подмосковья смогут сэкономить до 60 тыс. рублей в год с запуском первых линий МЦД

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 октября. /ТАСС/. Жители Московской области, практически ежедневно пользующиеся пригородным железнодорожным транспортом и метро, с запуском первых линий Московских центральных диаметров смогут экономить около 60 тыс. рублей в год, сообщила в четверг журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

"Жители Московской области, которые пользуются пригородным железнодорожным транспортом, которые раньше садились в электричку каждое утро и ездили в Москву, пользовался метро, то, например, из Лобни до Москвы и плюс метро билет стоил 130 рублей: 92 рубля Лобня - Москва, плюс 38 рублей метро. Сейчас это будет стоить 45 рублей всего. То есть доехать до Москвы и бесплатно зайти в метро по этой системе МЦД. То есть средняя экономия жителя Московской области <...> составит порядка 60 тыс. рублей в год", - сказала она.

Первые два Московских центральных диаметра, по словам Кротовой, могут быть запущены 21 ноября.

Ранее пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что на МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны. В зоне "Центральная" (в границах станций Марк - Сетунь, Волоколамская - Остафьево) стоимость проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет равна 38 рублям. Зона "Пригород" (для поездок по территории Московской области в пределах МЦД) предполагает стоимость разовой поездки по тарифу "Кошелек" в размере 45 рублей. В зоне "Дальняя" (для поездок со станций за пределами МЦД) цена будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.