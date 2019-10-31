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Урожай картофеля в Подмосковье вырос почти на 20%

Валовый сбор составил 428 тыс. т картофеля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рекордный урожай картофеля собрали в Подмосковье в текущем году. К настоящему времени валовый сбор картофеля составил почти 430 тыс. т, что больше аналогичного периода прошлого года на 18%, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Мы завершаем уборку картофеля в регионе, как и планировали, к началу ноября. Теплая, сухая погода нам помогла в этом году собрать рекордный урожай. На сегодняшний день валовый сбор составил 428 тыс. т картофеля. Но мы планируем дойти до 434 тыс. т <...> Урожай картофеля на 18% больше аналогичной даты прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он отметил, что в прошлом году в Подмосковье было собрано 360 тыс. т картофеля.

По словам Разина, основные площади производства картофеля находятся в Дмитровском и Коломенском городских округах, а также Озерах, Луховицах и Ступино.

"В этих пяти округах собрали 344 тыс. т картофеля, а это более 79% от всей области", - сказал Разин, отметив, что Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля.

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