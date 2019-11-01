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Дипломное сочинение Чайковского прозвучит в аутентичном виде на концерте в Подмосковье

Концерт пройдет в День памяти композитора и откроет цикл мероприятий, посвященных 125-летию музея-заповедника

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского 6 ноября исполнит в аутентичном виде музыку композитора к гимну Фридриха Шиллера "К радости". Концерт пройдет в Государственном музее-заповеднике Чайковского в подмосковном Клину.

"В программу концерта вошло одно из самых известных сочинений Чайковского, Симфония № 5 ми-минор, соч. 64 (1888 года), а также Музыка к гимну Ф. Шиллера "К радости" для солистов, хора и оркестра (1865 года) - настоящий раритет, подготовленный и изданный в рамках Академического полного собрания сочинений композитора. Это дипломная работа Чайковского, с которой он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию", - сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Сочинение исполнят Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, а также Московский областной хор им. А. Д. Кожевникова и оперные звезды Любовь Петрова, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев и Николай Диденко.

Концерт пройдет в День памяти композитора и откроет цикл мероприятий, посвященных 125-летию музея-заповедника.

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