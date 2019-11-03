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Площадь пожара на складе в Жуковском выросла до 3,5 тыс. кв. м

Произошло частичное обрушение конструкций здания
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Описание
© Алексей Штокал/ТАСС
© Алексей Штокал/ТАСС
© Алексей Штокал/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Площадь возгорания на складе подмосковном Жуковском увеличилась с 1750 до 3500 кв. м. Пострадавших нет, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"Склад горит по всей площади - 3,5 тыс. кв. м. Возгорание локализовано", - сказал собеседник агентства.

В штабе пожаротушения ТАСС сообщили, что произошло частичное обрушение конструкций здания. Находящийся на месте ЧП корреспондент ТАСС сообщил, что здание охвачено открытым огнем по всей площади.

Сигнал о возгорании склада на Кооперативной улице в городском округе Жуковский поступил в 04:14 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения огня на соседние склады. Пресс-служба МЧС РФ сообщала о локализации возгорания на площади 1750 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Теги
Россия
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В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м
Пострадавших в ЧП нет
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