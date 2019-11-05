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Более 30 тыс. должникам за ЖКУ из Подмосковья ограничат выезд за границу

Кроме того, неплательщикам вынесут запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем, арестуют банковские счета и имущество

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. жителей Подмосковья не смогут выехать за границу на новогодние праздники из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Московской области.

"Более 30 тыс. должников за ЖКУ не смогут поехать на отдых в новогодние праздники за границу. Для ограничения выезда региональное министерство ЖКХ инициировало передачу реестра в управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Московской области. Неплательщику может быть не только ограничен выезд за рубеж, но также вынесен запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем, арестованы банковские счета и имущество", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что жители могут выяснить, входят ли они в число должников, которым временно ограничен выезд за границу, в разделе "Банк данных исполнительных производств" на сайте ФССП, либо через сайты министерства ЖКХ и МосОблЕИРЦ, пройдя по специальной ссылке.

"Как показала практика, временное ограничение на выезд за пределы РФ является одной из самых эффективных мер по борьбе с задолженностью за услуги ЖКХ. Во избежание неприятных сюрпризов мы рекомендуем перед поездкой за рубеж заранее, не менее чем за неделю, проверить информацию о состоянии лицевого счета и наличии задолженности в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ или в клиентском офисе Единого расчетного центра. Необходимо учесть, что срок зачисления платежа составляет от трех до пяти рабочих дней", - добавили в пресс-службе.

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