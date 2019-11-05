Храм "Отрада и утешение" в Павловском Посаде передан Казанскому храму местного прихода

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Храм иконы Божией Матери "Отрада и утешение" в Павловском Посаде Московской области передан Казанскому храму местного прихода. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Здание храма иконы Божией Матери "Отрада и утешение" в Павловском Посаде передано в безвозмездное пользование на 49 лет местному приходу Казанского храма Московской епархии Русской православной церкви", - приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

Икона Божией Матери "Отрада и утешение" - одна из главных православных святынь. Считается, что она помогает в тяжелых ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью человека.