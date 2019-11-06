Благоустройство 10 парков в Люберцах планируется завершить к 2023 году

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Десять новых парков планируется создать в Люберцах до конца 2023 года. Об этом сообщил журналистам в среду глава городского округа Владимир Ружицкий.

"Мы на сегодняшний день почти оформили восемь лесопарковых зон, у нас сегодня официально сделаны четыре парка - Центральный парк, Наташинский парк, парк Сказок, парк культуры в Малаховке. Все парки обустроены. Мы планируем в ближайшие годы, до 2022-2023 годов работу завершить, с учетом четырех у нас появятся 14 парков", - сказал Ружицкий.

Он также сообщил, что Кореневский карьер станет 15-й рекреационной зоной в Люберцах и площадкой для спортсменов по гребле на байдарках и каноэ. Ружицкий напомнил, что в 2017 году было подписано соглашение по развитию в Люберцах гребных видов спорта.

"На сегодняшний день мы находимся на стадии завершения проекта очистки Малаховского озера, сегодня верстается проект дамбы. Если все нормально сложится, то, возможно, в мае-июне (2020 года - прим. ТАСС) приступим и к очистке озера, и к очистке дамбы <…> В областном бюджете было выделено на очистку озера порядка 106 млн рублей. Озеро чистилось в последний раз в 1956 году", - сказал Ружицкий.

По его словам, очистка озера является достаточно сложным вопросом в связи с тем, что ранее оно находилось в федеральной собственности и недавно было передано в пользование области. Помимо этого, планируется очистить русло реки Македонки, что также требует тщательного подхода и проработки проекта. Ружицкий также отметил, что работы по очистке займут порядка трех месяцев и, возможно, завершатся к концу лета 2020 года.