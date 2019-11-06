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Долг коммунальщиков в Подмосковье за электроэнергию вырос на 20% за девять месяцев

Больше всего за электроэнергию задолжал Одинцовский городской округ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Долг предприятий ЖКХ Подмосковья за электроэнергию увеличился с начала года на 737 млн рублей, или почти 20%, и превысил 4,5 млрд рублей. Первое место среди должников занимает Одинцовский городской округ, сообщили в среду в пресс-службе "Мосэнергосбыта".

"Предприятия ЖКХ Московской области в третьем квартале 2019 года сократили суммарную просроченную задолженность за потребленную электроэнергию перед АО "Мосэнергосбыт" на 202 млн рублей. Вместе с тем по состоянию на 1 октября 2019 года данный показатель все еще находится на критически высоком уровне и составляет более 4,5 млрд рублей, что почти на 737 млн рублей выше, чем на начало года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, топ-5 должников в рейтинге на 1 октября не изменился - первое место занимает Одинцовский городской округ. На начало текущего года местные коммунальные организации суммарно были должны за электроэнергию 440,5 млн рублей, к 1 октября эта сумма выросла до 648 млн рублей. В третьем квартале 2019 года задолженность уменьшилась всего лишь на 6,6 млн рублей.

"Второе место в рейтинге удерживает Сергиево-Посадский район: несмотря на то, что в июле-сентябре предприятия ЖКХ здесь погасили 23 млн рублей долга, общая сумма просроченной задолженности составляет порядка 416 млн рублей. Занимающий третью строчку городской округ Подольск упрочил свою позицию: в третьем квартале долг коммунальщиков вырос на 33 млн рублей (всего 344 млн рублей). Обосновавшиеся в топ-5 городской округ Ликино-Дулево и Пушкинский район в третьем квартале погасили 22,9 и 22,3 млн рублей задолженности за электроэнергию, однако в целом долги предприятий ЖКХ здесь остались крупными: 257,8 и 229,7 млн рублей соответственно", - отмечается в сообщении.

Отсутствует долг за электроэнергию только у коммунальщиков Звездного городка. Наибольшие темпы по наращиванию просроченной задолженности по сравнению со вторым кварталом 2019 года, помимо городского округа Подольск, продемонстрировали городской округ Химки (плюс 28,3 млн рублей, 6-е место), Солнечногорский район (плюс 23,8 млн рублей, 9-е место), а также городские округа Королев (плюс 12,2 млн рублей, 30-е место) и Ступино (плюс 11,2 млн рублей, 25-е место).

"Между тем в городских округах Чехов и Домодедово предприятия ЖКХ постарались исправить ситуацию и в третьем квартале 2019 года оплатили 50 и 30,8 млн рублей долга соответственно", - добавляется в сообщении.

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