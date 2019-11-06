Информация об угрозе взрыва на парковках двух ТЦ в Химках оказалась ложной

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверили парковки торговых центров "Леруа Мерлен" и "Бизнес-парк" в Химках и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что примерно в одно и то же время поступили сообщения от неизвестного, который заявил, что на парковки ТЦ "Леруа Мерлен" и "Бизнес-парк" может быть сброшено с квадрокоптера взрывное устройство. Незамедлительно началась проверка данной информации.

Кроме того, как добавил источник, сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску заявителя, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об угрозе взрыва.