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Более 100 т излишков урожая яблок собрали в Подмосковье на переработку

Яблоки отправили на вторичную переработку для сельскохозяйственных нужд - на компостирование и на корм скоту

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Подмосковные дачники сдали региональным операторам свыше 100 т излишков яблочного урожая на переработку в ходе первой экологической акции "Дай яблокам второй шанс". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"За прошедший месяц региональные операторы собрали более 100 т излишек яблочного урожая. Весь объем яблок от дачников был отправлен на вторичную переработку для сельскохозяйственных нужд - на компостирование и на корм скоту", - говорится в сообщении.

Садоводы сдавали яблоки в течение октября в специальный брендированный транспорт, что помогло уменьшить количество выброшенных яблок в общедомовые контейнеры. Акция проводится с целью снижения объемов полигонного захоронения и увеличения доли перерабатываемого вторсырья.

"По итогам первого года акции "Дай яблокам второй шанс" принято решение, что она будет ежегодной", - приводятся в сообщении слова и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Для сбора яблок был разработан специальный маршрут грузовиков с изображением яблока, а также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок.

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Россия
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