В Подмосковье снизилось число погибших и пострадавших в ДТП из-за превышения скорости

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число погибших и пострадавших в ДТП, которые произошли по причине превышения скорости, снизилось в Подмосковье. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов.

"По итогам 10 месяцев 2019 года на автодорогах Подмосковья отмечается снижение всех основных показателей аварийности по причине превышения установленной скорости и несоответствия скорости дорожным условиям. По сравнению с цифрами аналогичного периода прошлого года число ДТП снизилось на 5,7% (с 968 до 912), количество погибших людей на 11% (со 183 до 163) и раненых на 10,8% с (1290 до 1150)", - сказал он.

По словам Кузнецова, это заслуга профилактических акций, в том числе недавней по названием "Некуда спешить". Она прошла с 1 октября по 1 ноября. По данным ГИБДД, в ней приняли участие более 50 тыс. взрослых и 35 тыс. детей. Кроме того, специалисты Госавтоинспекции провели 35 брифингов на тему недопущения превышения скорости и 22 пресс-конференции.