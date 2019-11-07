Депутаты Подмосковья учредили День открытия первого МФЦ во вторую субботу сентября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вторая суббота сентября в Подмосковье станет Днем открытия первого многофункционального центра (МФЦ). Депутаты Мособлдумы приняли соответствующие изменения в закон "О праздничных днях и памятных датах Московской области" на заседании в четверг.

"Ежегодно в МФЦ Подмосковья обращаются более 22 млн человек. В центрах оказывается 324 услуги, в том числе федеральные, региональные и муниципальные", - сказал на заседании министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Как уточняется в пояснительной записке, документ принят в связи с популярностью и востребованностью у населения МФЦ, для формирования уважительного отношения к таким центрам и повышения престижа этой сферы.

Первый офис МФЦ в Подмосковье был открыт в Балашихе в сентябре 2009 года.