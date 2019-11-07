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Министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова ушла в отставку

В настоящее время обязанности министра исполняет его первый заместитель Екатерина Огнева

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Мухтасарова покинула свою должность в связи с досрочным сложением с себя полномочий. В настоящее время обязанности министра исполняет его первый заместитель Екатерина Огнева", - сказал собеседник агентства.

Мухтасарова занимала должность главы Минздрава Московской области с июня 2019 года. Ранее министерство здравоохранения Подмосковья с сентября 2018 года возглавлял Дмитрий Матвеев.

В новость внесена правка (13:48 мск) - передается с исправлением фамилии в цитате.

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