Министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова ушла в отставку

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Мухтасарова покинула свою должность в связи с досрочным сложением с себя полномочий. В настоящее время обязанности министра исполняет его первый заместитель Екатерина Огнева", - сказал собеседник агентства.

Мухтасарова занимала должность главы Минздрава Московской области с июня 2019 года. Ранее министерство здравоохранения Подмосковья с сентября 2018 года возглавлял Дмитрий Матвеев.

В новость внесена правка (13:48 мск) - передается с исправлением фамилии в цитате.