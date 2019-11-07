Запах от крупнейшей в России свалки в Подмосковье планируют устранить в 2020 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Неприятный запах с крупнейшей в России свалки - полигона бытового мусора "Тимохово" в Богородском городском округе Московской области, на который жалуются местные жители, планируется устранить в середине 2020 года. Оператор полигона рассчитывает к июню увеличить мощность системы сбора и уничтожения свалочного газа в 2,6 раза, это позволит убрать порядка 90% газа, сказал в четверг журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Тимохово" - крупнейший работающий полигон бытовых отходов в России: непосредственно "тело" свалки занимает 88,6 га (с хозяйственными постройками и дорогами - 113,8 га), его высота - 70 м от уровня земли. На этом полигоне в 2013 году запустили первую в Московской области систему активной дегазации - паутину вертикальных скважин, через которые насос откачивает газ изнутри объекта и выводит его на установку сжигания - факел. Однако к настоящему моменту эта система закрывает потребность только на 30%, ее предстоит модернизировать и усилить, рассказал Хромушин. Жители ближайших населенных пунктов жалуются на неприятный запах со свалки на протяжении последних нескольких лет.

"Установленный факел [новая факельная площадка] будет утилизировать до 90% свалочного газа", - добавил он.

В четверг оператор полигона представил журналистам и общественности план модернизации инфраструктуры "Тимохово". Этой работой будет заниматься компания "Экоком" - один из крупнейших подрядчиков по рекультивации полигонов в Подмосковье. В частности, она работает на свалке "Кучино" в Балашихинском городском округе.

Придется потерпеть

"К июню планируется создать новую факельную площадку. Всего будет два немецких факела, каждый [мощностью] 2,5 тыс. куб. м. То есть всего будет обезвреживаться 5 тыс. куб. м свалочного газа в час в дополнение к двум факелам, которые есть сейчас. Общая мощность системы дегазации на полигоне "Тимохово" достигнет примерно 8 тыс. куб. м свалочного газа в час", - добавил заместитель генерального директора компании "Экоком" Анатолий Баташев. Он предупредил, что на время работ на свалке может усилиться неприятный запах от нее.

Помимо усиления системы сбора и уничтожения свалочного газа, модернизация инфраструктуры полигона будет включать в себя усиление системы сбора и очистки фильтрата (опасная жидкость, которая образуется при смешении гниющего мусора и осадков), создание биогазового комплекса для переработки органических отходов и установку электрогенерации мощностью 6 МВт. На модернизацию планируется направить 1,22 млрд рублей в 2019-2022 годах.

"Тимохово" был создан на месте отработанных глиняных карьеров, он принимает отходы с 1977 года. За это время он накопил порядка 18,3 млн т мусора. Для сравнения полигон "Кучино" (свыше 50 га размер "тела" и более 50 м в высоту), работавший с 1960-х годов, вобрал в себя порядка 13 млн куб. м отходов. Сейчас "Тимохово" может принимать до 1,5 млн тонн мусора в год, согласно территориальной схеме обращения с мусором в Московской области. Его планируется модернизировать до статуса комплекса по переработке отходов в 2020 году с той же мощностью. "Тимохово" продолжит работать как минимум до 2030 года.

Мониторы для жителей

Чтобы взять ситуацию с неприятным запахом "Тимохово" под контроль, власти планируют установить по периметру объекта датчики, которые будут передавать информацию о качестве воздуха в правительство региона. Также в течение ноября у полигона создадут информационный центр, в котором любой желающий сможет ознакомиться с ходом работ на "Тимохово". Помимо этого, администрация муниципалитета планирует до конца года поставить мониторы в наиболее людных местах, на которые будут в режиме реального времени выводиться данные о содержании загрязняющих веществ у свалки.

"В своем Богородском округе установим информационные конструкции для показателей замеров в режиме реального времени. Будем транслировать в наиболее проходимых местах для жителей нашего округа, на сайте администрации и в социальных сетях. Постараемся закупки произвести еще в этом году, если нам поможет правительство", - сказал журналистам глава Богородского Игорь Сухин.