Благоустройство территорий медучреждений завершили в 44 муниципалитетах Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Благоустройство и ремонт 148 территорий медицинских учреждений общей площадью порядка 480 тыс. кв. м завершили в Московской области, асфальтобетонное покрытие заменили на площадях больниц и поликлиник в 44 муниципальных образованиях. Об этом сообщили в пятницу министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

"Социально-значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние дорожного покрытия на территориях влияет на комфорт населения и повышает уровень доступности для маломобильных групп граждан. В этом году мы увеличили план ремонта территорий медучреждений Подмосковья на 87% по сравнению с прошлым годом - дорожные службы отремонтировали 148 объектов. Наибольший объем работ выполнили в Раменском городском округе - здесь покрытие заменили на 12 объектах, также отремонтировали площади 8 медучреждений в Серпухове и 9 медучреждений в Коломенском городском округе. В Чеховском, Дмитровском и Богородском округах работы провели на 7 территориях в каждом", - сообщил Гержик.

Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на территории Волоколамского городского округа новое покрытие появилось у центральной районной больницы Волоколамска и участковой больницы в Осташеве. В Рузском городском округе отремонтировали площади стационара, поликлиники и стоматологии районной больницы в Рузе, районной больницы в поселке Тучково. В Наро-Фоминске работы завершены на территории противотуберкулёзного диспансера по улице Школьной, отделений Петровское и Селятино районной больницы №2. В Одинцове заменили асфальтобетонное покрытие у кожного-венерологического диспансера в деревни Голицыно, противотуберкулёзного диспансера в Одинцове и центральной районной больницы на Можайском шоссе.

Кроме того, в Химках отремонтировали территории центральной клинической больницы на Куркинском шоссе, Ленинском проспекте и в микрорайоне Сходня. В Ленинском районе новое покрытие уложили у психиатрической больницы №24, видновской стоматологической поликлиники и специализированного дома ребенка. В Подольском городском округе заменили асфальт на территориях наркологического диспансера, городской клинической больницы на улице Кирова, горбольницы №2 на улице Батырева, клинической больницы №3 на улице Литейная, а также на территориях центральной городской больницы и больницы №2 в Климовске.

В Серпухове новое покрытия появилось возле туберкулезной больницы и городской больницы имени Семашко, районной поликлиники на улице Пушкина, терапевтического стационара на улице Форса, инфекционного стационара и диспансера психиатрической больницы №7 на улице Ленинского Комсомола, а также детской больницы на улице Химиков и родильного дома на улице Физкультурной.

Ремонт территорий автовокзалов и медучреждений проводится в регионе второй год подряд. В 2018 году асфальтобетонное покрытие заменили на территориях 9 медицинских учреждений.