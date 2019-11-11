Плановые отключения электричества пройдут 12 ноября в 30 муниципалитетах Подмосковья

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Плановые отключения электроэнергии во вторник пройдут в ряде подмосковных муниципалитетов. Среди них - Дмитров, Солнечногорск и Клин. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Плановые отключения электрической энергии пройдут завтра на территории 30 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В частности, на некоторых улицах в Солнечногорске света не будет с 8:00 до 17:00. В этот же промежуток частичные отключения пройдут в Ногинске. Около 30 поселений Дмитровского городского округа будут без электричества в разные периоды, начиная с 8:00 до 19:00.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Московской области, плановые отключения электричества необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. В ходе них производится ремонт и замена коммуникаций - кабельных линий и трансформаторов.