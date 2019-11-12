Полицейские в Подмосковье задержали двух человек за нападения на водителей такси

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские в подмосковном Раменском задержали двоих приезжих из Средней Азии по подозрению в совершении серии разбойных нападений на водителей такси. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники полиции МУ МВД России "Раменское" задержали двоих уроженцев одной из стран Средней Азии в возрасте 20 и 33 лет, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений. Ночью они заказали такси для поездки в деревню Михайловская Слобода. По прибытии на место пассажиры напали на водителя, стали душить его и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги и мобильный телефон. Получив ценные вещи, они скрылись, а пострадавший таксист обратился в отдел полиции", - сообщила она.

Наряд ДПС недалеко от места происшествия остановил автомобиль, пассажиры которой подходили под описание подозреваемых. Полицейские при досмотре машины обнаружили и изъяли бейсбольную биту, нож, маски, деньги и мобильные телефоны.

"Есть основания полагать, что задержанные причастны к совершению шести подобных преступлений на территории Раменского района и города Жуковский. Общий ущерб составил около 200 тыс. рублей. Изъятое имущество возращено законным владельцам", - сказала Петрова.

Возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ "Разбой". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.