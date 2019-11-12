Более 328 тыс. дорожных ям устранили в Подмосковье с начала 2019 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 328 тыс. дорожных ям устранили в 33 муниципальных образованиях Московской области с начала 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Всего с начала года в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) зарегистрировано более 330 тыс. ям. На сегодняшний день на дорогах регионального и муниципального значения устранено свыше 328 тыс. ям, в том числе около 90 тыс. на муниципальных и свыше 238 тыс. на региональных дорогах. В 33 муниципалитетах устранили все ямы, зарегистрированные в СКПДИ", - говорится в сообщении.

Ямочный ремонт проводится в соответствии со стандартом: сначала удаляется поврежденный асфальт, и, если на одной площади несколько дефектов дорожного покрытия, то осуществляется ремонт "картами", что позволяет получить более ровную поверхность и увеличить долговечность отремонтированного участка.

Больше всего ям устранено в городском округе Красногорске - 4 тыс. 675 ям.

Работы продолжаются на территории 29 муниципалитетов, в том числе в Дмитровском городском округе, Истре, Балашихе, Подольске, Пушкине, Воскресенском, Коломенском и Серпухове.

С 2016 года весь процесс ямочного ремонта на дорогах региона контролируются через автоматизированную программу СКПДИ, где производится оцифровка ям с занесением в программу геометок, после чего подрядчик автоматически получает задание со сроками устранения дефектов. Подрядчик обязан подтверждать в системе выход на объект, а по завершению работ - отчитываться с помощью фото и видео о выполненных объемах. В 2018 году в Подмосковье было зарегистрировано и устранено более 280 тыс. ям, из них свыше 202 тыс. на региональной и около 78 тыс. на муниципальной дорожной сети.