Девять объектов молочной промышленности запустят до конца года в Подмосковье

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новые предприятия молочной промышленности - семь перерабатывающих производств и два животноводческих комплекса - будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года в Московской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства инвестиций и инноваций.

"До конца года в строй войдут семь перерабатывающих производств и два животноводческих комплекса молочного направления. Регион всего за один год получит свыше 6 млрд рублей инвестиций: в создание ферм инвесторы вложат свыше 1 млрд рублей, в запуск производств - до 5,6 млрд рублей. Новые предприятия смогут ежегодно производить около 40 тыс. т молока, перерабатывать сотни тонн продукции каждый день", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова, чьи слова приводит пресс-служба, "новые предприятия обеспечат работой 400 человек, в следующие 2020-2021 годы откроется еще 14 новых объектов".

Производство компании ООО "Ступинская Нива" будет рассчитано на 3550 коров или около 22 тыс. т молока в год, производство ООО "Тиэйч-Рус Милк Фуд"- на 1200 коров или порядка 8,5 тыс. т молока ежегодно, производство ОАО "Агрофирма Сосновка" - на 1199 коров или 9 тыс. т молока.

Стратегию развития молочной отрасли и планы по развитию экспорта отечественной продукции будут обсуждать на VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет 26-27 ноября 2019 года в Доме правительства Московской области. Форум соберет на своей площадке всех ведущих игроков молочного рынка, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран.