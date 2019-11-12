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Проект "Бесконфликтная школа" стартовал в Подмосковье

Итоги подведут в начале следующего учебного года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Проект "Бесконфликтная школа", направленный на предотвращение конфликтов и травли детей в образовательных учреждениях, впервые стартовал в муниципальных образованиях Московской области. Он завершиться в сентябре 2020 года. Об этом сообщила журналистам во вторник детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

"Мы признали, что у нас есть такая проблема и это не страшно, конфликт возникает везде. Важно понимать, что конфликт нужно решить в самом зачаточном состоянии, поэтому мы сейчас запустили большой проект "Бесконфликтная школа", итоги мы проведем в начале следующего учебного года", - сказала она.

Число жалоб в адрес уполномоченного по правам ребенка в Московской области, связанными с возникновением конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях, снизилось в двое за 10 месяцев в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перед началом проекта на "Школьном портале" Подмосковья запустили опрос, в рамках которого ученики и учителя анонимно поделились своим мнением о комфортности и бесконфликтности школьной среды. Приблизительно 20 тыс. человек ответили на вопросы, из них почти 6 тыс. - педагоги и 13,5 тыс. - дети.

"В конце программы опрос проведут повторно и сравнят результаты. Цель проекта - научиться выходить из конфликтных ситуаций в самом начале, научить распознавать знаки конфликтов, правильно реагировать и действовать в случае, если ребенок подвергается травле", - уточнила омбудсмен.

Более 19% детей ответили, что в их классе часто распространяют слухи и сплетничают за спиной в отношении одноклассников. При этом 9% лично на себе испытали травлю. Среди учителей часто наблюдали подобную ситуацию 9,1%. Почти 18% школьников ответили, что в образовательных учреждениях часто игнорируют кого-то из детей, при этом на себе испытали это 7,7% опрошенных. Учителя часто замечали подобные случаи в 7,6%. Около 18% детей ответили, что в школе часто высмеивают особенности кого-то из ребят, 7,2% поделились, что часто высмеивали их особенности. Свыше 9% педагогов были свидетелями данной ситуации.

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