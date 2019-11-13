12 домов ЖК "Лайково" в подмосковном Одинцове планируют достроить до 2021 года

ОДИНЦОВО, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство 12 домов группы компаний Urban Group в ЖК "Лайково" в подмосковном Одинцове может быть завершено в конце 2020 года и первом квартале 2021 года, сообщил в среду начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

"Достроить дома №17, 19, 20, 22, 23 планируется в четвертом квартале 2020 года, а дома №18, 21, 63, 64, 68, 69, 70 в первом квартале 2021 года. Следить за ходом строительства домов можно в мобильном сервисе "Подмосковные стройки" на платформе "Добродел", - сказал он.

Гарибян добавил, что в ходе плановой проверки жилых домов №21, 63, 68 и 70 ЖК "Лайково" инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области существенных нарушений не выявлено. По его словам, выявленные незначительные недочеты касались организации строительной площадки. Генподрядчику выданы предписания со сроком устранения замечаний до 20 ноября 2019 года.

"В настоящее время на жилом доме №21 ведутся монолитные работы по устройству подземной части здания. На доме №63 - работы по возведению надземной части со второго по шестой этаж. На доме №68 ведется устройство наружных ограждающих конструкций, начаты работы по устройству системы отопления. На доме №70 ведутся работы по устройству монолитных конструкций первого-второго этажей", - пояснил Гарибян.

Как уточнили в пресс-службе Главгосстройнадзора, после банкротства ГК Urban Group, права на достройку жилых домов ЖК "Лайково" были переданы фонду "Специальные проекты фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства".

"Всего в ЖК "Лайково" продолжается строительство 12 домов группы компаний Urban Group. На строительных площадках жилого комплекса в настоящее время задействовано более 1,2 тыс. рабочих и 28 единиц техники", - добавил Гарибян.

О ЖК "Лайково"

Строительство ЖК "Город-событие "Лайково" было запланировано рядом с деревней Лайково в 12 км от МКАД. Это проект на месте жилого комплекса Like City, построить который намеревалась компания "СУ-155". Проект был одобрен в марте 2014 года градостроительным советом муниципальных органов, сдача объекта была запланирована на второй квартал 2016 года. Позднее "СУ-155" обанкротилась, и объект не был сдан, а в 2016 году стало известно о планах девелопера Urban Group достроить его. Однако в июле 2018 года и эта компания была признана банкротом. Многие характеристики будущего жилого комплекса были скорректированы. До банкротства Urban Group планировала сдать весь комплекс в 2023 году.

О фонде и о девелопере

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел по заявлению фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

В общей сложности Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в шести жилых комплексах Urban Group. Речь идет о ЖК "Солнечная система", ЖК "Город-событие "Лайково", ЖК "Лесобережный", ЖК "Митино О2", "Опалиха "О3" и "Видный город".