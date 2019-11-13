Порядка 37% школьников Подмосковья становились свидетелями насмешек в коллективе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более трети школьников Подмосковья, принявших участие в региональном опросе, становились свидетелями высмеивания внешности, одежды или поведения сверстников. Об этом сообщили в среду в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в области Ксении Мишоновой, по инициативе которой проводился опрос.

"Почти 37% школьников сообщили, что постоянно или часто становятся свидетелями того, как в их коллективах высмеивают особенности кого-то из ребят - внешность, одежда, поведение, привычки и т. д. Чуть менее 14% опрошенных сообщили, что сами постоянно подвергаются насмешкам", - говорится в сообщении.

Около 33% опрошенных детей сообщили, что в классах постоянно или часто обзывают кого-то обидными словами или угрожают, 15% - признались, что сами испытывали подобное на себе. Согласились с этим утверждением чуть больше 10% участвующих в опросе педагогов, в то время, как 89,9% из них указали, что такие ситуации случаются в коллективах редко или никогда.

При этом на вопрос о том, каким образом педагоги разрешают возникающие конфликтные ситуации, почти 65% респондентов ответили, что пытаются помирить школьников сами, беседуют, проводят тематические классные часы и т. д.; почти 30% опрошенных прибегают в таких случаях к помощи руководства школы, психолога, социального педагога, родителей; чуть больше 5% считают, что все проблемы идут из семьи.

"Запуская такой опрос, мы хотели замерить уровень конфликтной среды в школьных коллективах и понять, насколько педагоги осведомлены о происходящем в их классах. <...> Порадовало, что 76% подростков сказали, что никогда не наблюдали в своих коллективах ситуации, в которых сверстники заставляли бы кого-то совершать действия, унижающие достоинство, или искусственно бы создавали неприятные или опасные ситуации, а почти 67% опрошенных - лично никогда не сталкивались с буллингом в социальных сетях", - сказала Мишонова, чьи слова приводятся в сообщении.

Опрос проходил по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой на школьном портале Московской области в период с 17 по 31 октября, в нем приняли участие почти 19 тыс. человек: более 5,6 тыс. педагогов и 13,3 тыс. учащихся подмосковных школ. Наиболее активными стали жители Богородского городского округа, Балашихи, Химок, Павловского Посада, Мытищ, Подольска. В опросе приняли участие школьники всех возрастных групп, наиболее активными были подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Суммарно их доля в числе опрошенных составила почти 60%, при этом наименьшую активность проявили 17-летние - всего 4,4% опрошенных.