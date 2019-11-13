Количество камер видеонаблюдения в Подмосковье увеличилось на 33% с начала года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Число подключенных в Подмосковье камер видеонаблюдения увеличилось с начала 2019 года на 33% с 27 до 36 тыс. Об этом сообщили в среду ТАСС в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Более 9 тыс. видеокамер подключено в Подмосковье к системе "Безопасный регион" за девять месяцев 2019 года", - отметили в министерстве.

За год систему видеонаблюдения подключили еще в 62 городах региона. Также, по данным министерства, в этом году видеонаблюдение в подъездах ведется в 60 городах Подмосковья. По сравнению с 2018 годом это число выросло в четыре раза.

"Безопасный регион" - централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.

Поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу подразумевает реализация Всероссийской программы "Умный город". Электронные системы без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и регулировать, например, уровень освещенности на улицах и пропускную способность перекрестков, а камеры видеонаблюдения - автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Проект "Умный город" был начат в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в соответствии с нацпрограммой "Цифровая экономика" и нацпроектом "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" представляет собой набор инструментов, направлений и технологических решений, связанных с цифровизацией городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.