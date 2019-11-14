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Хореографическая школа на 280 мест введена в эксплуатацию в Подмосковье

В четырехэтажном здании разместятся девять хореографических залов, актовый зал и зона отдыха

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Здание хореографической школы "Вдохновение" в Красногорске, рассчитанное на 280 учеников, введено в эксплуатацию, сообщила в четверг пресс-служба девелопера "Эталон".

"Группа "Эталон" получила разрешение на ввод в эксплуатацию здания хореографической школы "Вдохновение" на территории жилого комплекса "Изумрудные холмы", который строится в городе Красногорске Московской области. В настоящее время объект готовится к передаче в муниципальную собственность", - говорится в сообщении.

В четырехэтажном здании площадью 3,9 тыс. кв. м разместятся девять хореографических залов со специальным напольным покрытием и потолками высотой около 4 м, актовый зал, зона отдыха. Девелопер планирует благоустроить территорию школы: будет уложено 1,2 тыс. кв. м газона с кустами сирени, проложены пешеходные дорожки, мощенные тротуарной плиткой.

Предполагается, что на занятия будут приезжать дети со всего Красногорска, поэтому рядом со школой оборудована автостоянка.

Школа "Вдохновение" - восьмой инфраструктурный объект в ЖК "Изумрудные холмы". В жилом комплексе работают три детских сада, общеобразовательная школа на 1100 мест с музеем истории космонавтики, две начальных школы и детская художественная школа.

Группа "Эталон" является одним из крупнейших застройщиков России. Активы группы включают 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок. "Эталон" работает на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Теги
Россия
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