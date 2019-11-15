Города Подмосковья вошли в топ-10 рейтинга по качеству инфраструктуры для спорта и отдыха

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг городов России по качеству и доступности инфраструктуры для спорта и отдыха. Шесть подмосковных городов вошли в топ-10 рейтинга, а городом с самой развитой инфраструктурой стало Кудрово Ленинградской области, сообщает в пятницу пресс-служба портала Domofond.ru.

"Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как жители разных городов России оценивают качество и доступность инфраструктуры для спорта и отдыха. По итогам исследования был составлен ежегодный рейтинг 200 городов. <...> Шесть из десяти первых позиций заняли города Московской области", - говорится в сообщении.

Средняя оценка по России составила 5,8 балла из 10 возможных. Городом с самой развитой инфраструктурой стало Кудрово Ленинградской области, получившее 8,2 балла. На втором месте с 7,5 балла оказался Долгопрудный. Оба города в прошлом году не входили в исследование. Геленджик разместился на третьем месте, при этом оценка инфраструктуры для спорта и отдыха почти не изменилась по сравнению с прошлым годом: город получил 7,4 балла, что на 0,1 выше, чем в 2018 году. Самая низкая оценка была поставлена Киселевску Кемеровской области - всего 3,2 балла.

Согласно приведенным пресс-службой данным, в первую десятку рейтинга попали также такие подмосковные города, как Реутов, Королев, Химки, Дмитров и Видное.

"Среди мегаполисов первое место по качеству инфраструктуры для спорта и отдыха заняла Москва. Столица получила в этом году оценку в 7,1 балла - на 0,1 больше, чем в 2018 году. При этом в топ-10 общего рейтинга она не попала. На втором месте Санкт-Петербург с 6,9 балла: за год город на Неве потерял 0,2 балла и опустился на ступеньку вниз, уступив столице. <...> Третье место у Краснодара: 6,8 балла и небольшая положительная динамика средней оценки позволили ему сохранить место в рейтинге городов-миллионеров", - отмечается в сообщении.