Власти Подмосковья намерены заключить более 10 соглашений на Международном молочном форуме

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют заключить более 10 соглашений в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на Международном молочном форуме, общая сумма инвестиций по этим соглашениям может превысить 11 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На подписание подготовлено более 10 инвестиционных соглашений. Общая сумма инвестиций предстоящих соглашений, которая будет направлена на развитие молочной отрасли Подмосковья, составит порядка 11,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он отметил, что соглашения планируется подписать в области животноводства, производства и переработки молока и сыроделия.

"В частности, в рамках реализации соглашений в Дмитровском городском округе на территории агропарка "Сырная долина" будет построен завод по производству сыров и сухих молочных продуктов. В Электростали создан животноводческий комплекс на 3 тыс. голов дойных коз и еще ряд других объектов молочного направления", - сказал Разин, добавив, что после реализации проектов в регионе будет создано свыше 700 рабочих мест.

В 2018 году на молочном форуме власти региона заключили 13 соглашений, общая сумма инвестиций по ним превысила 7 млрд рублей.

Международный агропромышленный молочный форум пройдет в доме правительства Московской области в Красногорске 26 и 27 ноября.