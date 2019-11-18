Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Подмосковья намерены заключить более 10 соглашений на Международном молочном форуме

Предполагается, что общий объем инвестиций по проектам превысит 11,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют заключить более 10 соглашений в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на Международном молочном форуме, общая сумма инвестиций по этим соглашениям может превысить 11 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На подписание подготовлено более 10 инвестиционных соглашений. Общая сумма инвестиций предстоящих соглашений, которая будет направлена на развитие молочной отрасли Подмосковья, составит порядка 11,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он отметил, что соглашения планируется подписать в области животноводства, производства и переработки молока и сыроделия.

"В частности, в рамках реализации соглашений в Дмитровском городском округе на территории агропарка "Сырная долина" будет построен завод по производству сыров и сухих молочных продуктов. В Электростали создан животноводческий комплекс на 3 тыс. голов дойных коз и еще ряд других объектов молочного направления", - сказал Разин, добавив, что после реализации проектов в регионе будет создано свыше 700 рабочих мест.

В 2018 году на молочном форуме власти региона заключили 13 соглашений, общая сумма инвестиций по ним превысила 7 млрд рублей.

Международный агропромышленный молочный форум пройдет в доме правительства Московской области в Красногорске 26 и 27 ноября.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Компанию из Химок оштрафовали на 6 млн рублей за навалы мусора
Ранее компанию уже штрафовали за ограничения доступа к водному объекту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС