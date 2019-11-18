Около 80 новых машин скорой помощи поступили в Подмосковье

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 80 новых карет скорой помощи поступили в муниципалитеты Московской области, ключи от автомобилей вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев заведующим филиалов Московской областной станции скорой медицинской помощи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Московской области работает порядка 750 машин скорой помощи, в день регистрируют 6-6,5 тыс. вызовов, 2 тыс. из которых - экстренные. От своевременного прибытия кареты скорой помощи во многом зависит жизнь человека. Мы обновили весь парк, и сегодня, по сути, финальная часть: вручаем 76 новых автомобилей, чтобы полностью оснастить всем необходимым нашу службу скорой помощи", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья.

Автомобили укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, УЗИ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии. Все машины подключены к ГЛОНАСС, GPS, Единой диспетчерской службе скорой помощи Московской области.

В пресс-службе добавили, что за шесть лет в Подмосковье было закуплено более 600 автомобилей скорой помощи. Предполагается, что в течение ближайших двух лет в области появятся еще около 180 новых машин.