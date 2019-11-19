Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премии "Наше Подмосковье" за лучшие соцпроекты получила 1 тыс. жителей Московской области

Призовой фонд составил 180 млн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вручение ежегодной премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье" за социально значимые проекты, направленные на развитие региона, состоялось в концертном зале "Вегас Сити Холл" во вторник. Призовой фонд премии в размере 180 млн рублей получила 1 тыс. победителей, жителей области, передает корреспондент ТАСС.

Проекты в 2019 году были представлены в четырех номинациях: "Экология", "Творчество и духовное наследие", "Волонтерство и благотворительность", "Прорыв". Презентации проектов оценивались профессиональным экспертным советом, в том числе с позиций социальной значимости, практической уникальности, охвата аудитории проекта, затраченных ресурсов.

На церемонии вручения губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к лауреатам и участникам, сказал, что за время его работы было много поездок и встреч с жителями Подмосковья и везде его окружали неравнодушные и внимательные люди. "Именно они явились теми, кто позволил этой премии состояться. Я лишь поддержал. Экспертный совет должен был найти грамотный проект, который бы позволил на протяжении всей нашей жизни иметь возможность на поддержку. Вы дарите внимание и заботу, потому что это велит ваше сердце и состояние души", - добавил он.

На участие в конкурсе было подано более 22 тыс. заявок. Тематики охватывали широкий круг интересов жителей Подмосковья: благоустройство придомовых территорий, безопасность жизни, предпринимательские инициативы, развитие патриотизма у молодежи, помощь людям с ограниченными возможностями. Всего было презентовано более 9 тыс. проектов, за которые проголосовали свыше 77 тыс. человек.

О проектах номинантов

Одна из лауреатов премии Полина Зуева, самый молодой участник проекта, организовала на территории Балашихи конкурс красоты и грации "Юная краса Балашихи", где социально-ориентированные девушки в возрасте от 14 до 18 лет приобщались к волонтерской деятельности.

В свою очередь автор проекта инициативной группы из Красногорска "С чего начинается Родина - с дома, в котором живем", Галина Шпакова рассказала журналистам о пожеланиях жителей - красивый дом, двор, детская площадка и удобная парковка. "Мы проводим праздники, субботники, Новый год отмечаем со всеми соседями", - отметила она.

Житель Красногорска Андрей Плахут, ветеран боевых действий, инвалид-колясочник первой группы, рассказал корреспонденту ТАСС о своем участи в номинации "Доступная среда". "Я разработал несколько маршрутов для той категории людей, которые не могут передвигаться без доступной среды. Я предложил эти маршруты, я защищал свой проект и оказался в числе номинантов. Летом ко мне приезжал губернатор, и я показал ему на примере моего подъезда, что нужно инвалиду-колясочнику с момента выхода из квартиры: доступность пандусов, съездов, бордюров до нужных социальных объектов", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что на примере Красногорска можно показать, как сделать лучше доступную среду не только для инвалидов, но и мам с колясками.

Премия "Наше Подмосковье" учреждена в 2013 году губернатором Московской области с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. За время проведения конкурса в нем приняли участие более 230 тыс. жителей Подмосковья, свыше 11 тыс. номинантов получили денежные премии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Подмосковья намерены сохранить нынешние съезды после открытия развязки в Химках
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, после строительства развязки необходимо улучшать дорожную ситуацию на прилегающих улицах городского округа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС