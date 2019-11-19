Премии "Наше Подмосковье" за лучшие соцпроекты получила 1 тыс. жителей Московской области

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вручение ежегодной премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье" за социально значимые проекты, направленные на развитие региона, состоялось в концертном зале "Вегас Сити Холл" во вторник. Призовой фонд премии в размере 180 млн рублей получила 1 тыс. победителей, жителей области, передает корреспондент ТАСС.

Проекты в 2019 году были представлены в четырех номинациях: "Экология", "Творчество и духовное наследие", "Волонтерство и благотворительность", "Прорыв". Презентации проектов оценивались профессиональным экспертным советом, в том числе с позиций социальной значимости, практической уникальности, охвата аудитории проекта, затраченных ресурсов.

На церемонии вручения губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к лауреатам и участникам, сказал, что за время его работы было много поездок и встреч с жителями Подмосковья и везде его окружали неравнодушные и внимательные люди. "Именно они явились теми, кто позволил этой премии состояться. Я лишь поддержал. Экспертный совет должен был найти грамотный проект, который бы позволил на протяжении всей нашей жизни иметь возможность на поддержку. Вы дарите внимание и заботу, потому что это велит ваше сердце и состояние души", - добавил он.

На участие в конкурсе было подано более 22 тыс. заявок. Тематики охватывали широкий круг интересов жителей Подмосковья: благоустройство придомовых территорий, безопасность жизни, предпринимательские инициативы, развитие патриотизма у молодежи, помощь людям с ограниченными возможностями. Всего было презентовано более 9 тыс. проектов, за которые проголосовали свыше 77 тыс. человек.

О проектах номинантов

Одна из лауреатов премии Полина Зуева, самый молодой участник проекта, организовала на территории Балашихи конкурс красоты и грации "Юная краса Балашихи", где социально-ориентированные девушки в возрасте от 14 до 18 лет приобщались к волонтерской деятельности.

В свою очередь автор проекта инициативной группы из Красногорска "С чего начинается Родина - с дома, в котором живем", Галина Шпакова рассказала журналистам о пожеланиях жителей - красивый дом, двор, детская площадка и удобная парковка. "Мы проводим праздники, субботники, Новый год отмечаем со всеми соседями", - отметила она.

Житель Красногорска Андрей Плахут, ветеран боевых действий, инвалид-колясочник первой группы, рассказал корреспонденту ТАСС о своем участи в номинации "Доступная среда". "Я разработал несколько маршрутов для той категории людей, которые не могут передвигаться без доступной среды. Я предложил эти маршруты, я защищал свой проект и оказался в числе номинантов. Летом ко мне приезжал губернатор, и я показал ему на примере моего подъезда, что нужно инвалиду-колясочнику с момента выхода из квартиры: доступность пандусов, съездов, бордюров до нужных социальных объектов", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что на примере Красногорска можно показать, как сделать лучше доступную среду не только для инвалидов, но и мам с колясками.

Премия "Наше Подмосковье" учреждена в 2013 году губернатором Московской области с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. За время проведения конкурса в нем приняли участие более 230 тыс. жителей Подмосковья, свыше 11 тыс. номинантов получили денежные премии.