Около 50 общественных пространств планируют благоустроить в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в следующем году благоустроить порядка 50 общественных пространств. Работы пройдут в 43 муниципальных образованиях, сообщила во вторник пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В следующем году в Подмосковье планируется благоустроить 50 общественных пространств <...> в 43 муниципальных образованиях - это пять площадей, пять набережных, восемь парков, 32 зоны отдыха", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Также в материале отмечается, что уже сформирован итоговый адресный перечень дворовых территорий, которые планируется благоустроить в 2020 году. Всего у следующем году будут благоустроены 1338 дворов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в текущем году в Московской области были благоустроены 54 общественных пространства.