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Складской комплекс стоимостью около 1,8 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Одинцове

Его общая площадь составляет около 22 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса, предназначенного для хранения сырья для производства мясных полуфабрикатов, объем инвестиций в реализацию проекта составил 1,8 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию мультитемпературного складского комплекса в городском округе Одинцово в районе деревне Вырубово <...> Объем инвестиций в проект составил 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в комплексе будет храниться сырье для производства мясных полуфабрикатов.

"Ввод объекта позволит создать 60 рабочих мест. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь объекта составляет порядка 22 тыс. кв. м. Застройщиком является ООО "ТПФ "Каскад". Открытие складского комплекса намечено на декабрь 2019 года.

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