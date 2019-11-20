Сбой в работе сайтов судов Подмосковья произошел из-за обновления программного обеспечения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Обновление системы программного обеспечения вызвало перебои в работе системы электронного делопроизводства в судах Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

"Сейчас на сайтах судов проводятся работы по обновлению программного обеспечения. Из-за этого в работе сайтов возможны перебои", - сказали в пресс-службе.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о массовом сбое системы судебного делопроизводства во многих судах Московской области.