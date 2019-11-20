Смертность пострадавших в ДТП в медучреждениях Подмосковья снизилась почти на треть

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Смертность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в медицинских учреждениях на территории Московской области по сравнению с прошлым годом снизилась примерно на треть, с начала года в больницах или при транспортировке пострадавших в результате аварий скончались 236 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

"Благодаря взаимодействию аварийно-спасательной службы и областного ГИБДД, в этом году смертность пострадавших в ДТП в медучреждениях снизилась примерно на 30%", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в прошлом году число пострадавших в ДТП на дорогах Московской области, умерших в медучреждениях или при транспортировке медицинскими службами, составило 326 человек, в этом году - 236.

По его словам, в Подмосковье функционирует семь травмоцентров первого уровня, которые оснащены необходимым оборудованием, где работают реаниматологи и нейрохирурги. За центрами закреплены определенные дороги. Круглосуточно дежурят две авиамедицинские бригады, которые за два года перевезли в специализированные центры около 160 пострадавших. Порядка 80% работы авиамедицинских бригад в Подмосковье приходится на транспортировку пострадавших в ДТП, указали в пресс-службе.

Здесь также сообщили, что за четыре года в области в пять раз увеличился объем мероприятий по установке элементов безопасности на дорожной сети. "В этом году на областных дорогах построено 240 км новых тротуаров, продолжается установка порядка 320 км линий наружного освещения, 290 км барьерных и более 50 км тросовых ограждений. Стоит отметить, что тросовые ограждения устанавливают на трех- и четырехполосных дорогах, в 2019 году в качестве эксперимента тросами оборудовали несколько участков двухполосных дорог, благодаря данным мероприятиям показатель смертности при столкновении транспортных средств сократился на 80%", - заявили в ведомстве.