В Подмосковье арестовали двух лжеколлекторов, угрожавших должникам расправой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. В Подмосковье полицейские задержали и арестовали двух лжеколлекторов, которые угрожали расправой должникам, требуя возврата денег по кредиту. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Установлено, что с марта по сентябрь 2019 года злоумышленники звонили с различных номеров на мобильные телефоны потерпевшего и его родственников. Представляясь работниками коллекторского агентства, они угрожали физической расправой и требовали возврата денежного долга по кредитному обязательству. Кроме того, на стены домов они нанесли надписи с оскорблениями в адрес должников", - сказала она.

Возбуждены уголовные дела по статьям 214 ("Вандализм") и 330 ("Самоуправство") УК РФ. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых", - отметила представитель МВД. В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны, банковские карты, электронные базы данных клиентов микрофинансовых организаций, баллончики с краской, компьютеры, оргтехника и листовки.

Подозреваемые, по имеющейся информации, могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в Подмосковье.