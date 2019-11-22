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Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Щелкове 24 ноября

Мероприятие проведут в рамках регионального проекта "Активное долголетие"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 представителей старшего поколения примут участие в Фестивале скандинавской ходьбы в Щелковском городском округе Подмосковья 24 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Фестиваль скандинавской ходьбы состоится в рамках проекта "Активное долголетие" и соберет 200 участников старшего поколения из Щелкова, Королева, Ивантеевки, Мытищ, Долгопрудного, Балашихи, Черноголовки, Ногинска, Люберец и Химок", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие состоится 24 ноября, сбор участников - в 10:00.

В пресс-службе добавили, что в мероприятии примут участие зампредседателя cовета депутатов городского округа Щелково Анатолий Андронов и олимпийская чемпионка по легкой атлетике 1980 года Татьяна Гойшик. Гости проведут с участниками фестиваля мастер-класс по скандинавской ходьбе и пройдут с ними дистанцию в 1,5 км в городском парке культуры и отдыха.

С 1 октября на территории Московской области запущена программа "Активное долголетие", она охватит около 2 млн пожилых жителей Подмосковья. Предполагается, что к марту 2020 года в рамках программы будет создано свыше 60 клубов для проведения различных занятий с пожилыми населением.

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