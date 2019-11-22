Количество возгораний на полигонах в Подмосковье сократилось вдвое в 2019 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Количество возгораний на мусорных полигонах и свалках в Московской области в пожароопасный период в текущем году сократилось в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"В зоне ответственности министерства находится контроль над возгораниями и тушениями на полигонах ТКО, сортировках, свалках и других местах несанкционированного размещения отходов. По итогу 2019 года, количество возгораний на подконтрольных объектах по сравнению с прошлым годом сократилось более чем в два раза. Если в 2018 году в министерстве было зафиксировано 21 возгорание, то за аналогичный период 2019 года - только девять подобных инцидентов", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что тушение пожаров производилось в срок от суток и более с завозом инертных грунтов и применением тяжелой строительной техники при участии сотрудников МЧС.

"Мы проводим ежемесячный мониторинг на закрытых полигонах и в местах с потенциальной угрозой риска возникновения пожара. На многих объектах началась рекультивация, поэтому количество возгораний постепенно снижается. Для оставшихся мест скопления ТКО мы разработали рекомендации по устранению возгораний. Они основаны на реальном опыте уже проведенных операций по ликвидации таких пожаров. Важно помнить, что нашей главной задачей всегда остается снижение негативного воздействия от задымления для местных жителей", - приводятся в сообщении слова замминистра экологии и природопользования региона Вадима Воронцова.

Рекультивация мусорных полигонов в Подмосковье

Всего в 2019-2021 годах планируется рекультивировать 15 из 24 закрытых в Московской области мусорных полигонов. На эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей, сообщал ранее губернатор региона Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям. На трех полигонах работа уже завершена: "Каширский", "Быково", "Электросталь", а на четвертом - "Кучино" окончится до конца 2019 года.

В текущем году началась рекультивация пяти свалок в Подмосковье: "Кулаковский" (Чеховский округ), "Аннино" (Рузский округ), "Долгопрудный" (одноименный муниципалитет), "Дубна Левобережная" (округ Дубна), "Царево" (Пушкинский округ). Как сообщал зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, на эти пять проектов суммарно потребуется порядка 7,1 млрд рублей.

Общая площадь закрытых свалок в Московской области, по данным Минэкологии области составляет 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд тонн. Всего на рекультивацию 24 закрытых объектов необходимо около 25 млрд рублей, сообщал в августе Куракин. Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".