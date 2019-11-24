{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителям сгоревшего дома в Королеве выплатят компенсации за ущерб

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева, пострадавшим также окажут помощь в размещении

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил помочь с размещением жителям сгоревшего дома в Королеве, а также выплатить им компенсации. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы региона.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Ренее в субботу ТАСС сообщал о возгорании в многоквартирном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями на Первомайской улице в Королеве на площади 1,4 тыс. кв. м. Были эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших нет.

На месте происшествия, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, работали 28 единиц техники и 87 человек. Пожар ликвидирован в ночь на воскресенье.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
Реклама на ТАСС
Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали
Информации о пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС