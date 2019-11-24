Жителям сгоревшего дома в Королеве выплатят компенсации за ущерб

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил помочь с размещением жителям сгоревшего дома в Королеве, а также выплатить им компенсации. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы региона.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Ренее в субботу ТАСС сообщал о возгорании в многоквартирном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями на Первомайской улице в Королеве на площади 1,4 тыс. кв. м. Были эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших нет.

На месте происшествия, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, работали 28 единиц техники и 87 человек. Пожар ликвидирован в ночь на воскресенье.