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Новые резиденты ОЭЗ "Дубна" инвестируют в создание своих предприятий более 750 млн рублей

Они планируют построить производства по выпуску корпуса лодок и систем электрического обогрева

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 750 млн рублей инвестируют в строительство предприятий два новых резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна". Инвесторы планируют построить производства по выпуску корпуса лодок и систем электрического обогрева, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам Московской области поддержал проекты двух потенциальных резидентов ОЭЗ "Дубна", которые планируют возвести на территории зоны новые производства. <...> Новые резиденты ОЭЗ "Дубна", планирующие строительство своих объектов, создадут 135 рабочих места, а суммарный объем инвестиций в их проекты превысит 750 млн рублей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что один из резидентов - OOO "Морпех" - планирует разрабатывать высокоскоростные плавательные аппараты из композитных материалов и выпускать корпуса лодок. Компания намерена построить завод на участке 2,5 га. Площадь предприятия составит 13 тыс. кв. м, объем инвестиций - порядка 418 млн рублей. На новом предприятии будет создано 45 рабочих мест.

Другой резидент - ООО "Европейская Электротехника Дубна" - намерена построить предприятие площадью порядка 5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 335 млн рублей. Потенциальными покупателями систем электрического обогрева компании станут промышленные предприятия, в том числе занимающиеся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. На предприятии будет создано около 90 рабочих мест.

"Дубна в очередной раз подтверждает статус одной из главных точек развития высокотехнологичной промышленности в Московской области. <...> Все резиденты смогут воспользоваться широким спектром мер поддержки инвестиционных проектов, которые действуют в рамках особой экономической зоны", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

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