Более тысячи компаний примут участие в молочном форуме в Подмосковье

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше тысячи компаний из России и из-за рубежа примут участие в VI Международном агропромышленном молочном форуме, который 26-27 ноября пройдет в Подмосковье, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"26 ноября, в доме правительства Московской области начнет свою работу VI Международный агропромышленный молочный форум. Участие в нем примут более 1 тыс. компаний из России, Аргентины, Австрии, Беларуси, Венесуэлы, Ганы, Германии, Египта и других стран", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в рамках мероприятия эксперты обсудят место российской молочной отрасли на мировом рынке, пути повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных производств.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, Подмосковье на форуме представят порядка 300 компаний.

"Наши сельхозпроизводители не только представят свою продукцию, но и намерены обсудить инновационные решения в молочной отрасли, поделиться опытом и вести диалог на разные темы с коллегами из других регионов и зарубежья. На форуме с представителями многих подмосковных компаний мы планируем подписание договоров и инвестиционных соглашений", - добавил Разин.

Организатором молочного выступает правительство Московской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.