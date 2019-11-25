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В Истре завершили строительство первой очереди комплекса по хранению пластиковой тары

Инвестиции в строительство первой очереди составили 650 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство первой очереди комплекса по производству и хранению пластиковой тары с объемом инвестиций в 650 млн рублей завершили в подмосковной Истре. Вторую очередь комплекса введут в эксплуатацию не позднее 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В Павловской слободе городского округа Истра завершено строительство первой очереди комплекса по производству и хранению пластиковой тары. Из виниловых гранул посредством плавления планируют изготавливать бочки, канистры, бидоны и другое. На территории склада будут хранить сырье и готовую продукцию. <…> Инвестиции в строительство первой очереди составили 650 млн рублей. Застройщиком выступило ООО "ЗТИ-М", - говорится в сообщении.

Общая площадь первой очереди проекта составляет 15 тыс. кв. м. В настоящее время проводится проектирование второй очереди комплекса. В рамках расширения территории планируется увеличение производственных и складских мощностей. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию не позднее 2021 года.

"Запуск производственно-складского комплекса позволил создать около 300 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

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