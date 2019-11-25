Трое учащихся из Подмосковья получили золотые медали на Дельфийских играх-2019

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Трое учащихся из Подмосковья получили золотые медали на ХIV молодежных Дельфийских играх стран СНГ. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Золотые медали на конкурсе выиграли двое учащихся Московского Губернского колледжа искусств в Химках: Арсений Чурсин в номинации "Академическое пение" и Дмитрий Воробьев - "Эстрадное пение". Первое место также занял балалаечник Илья Пригожев из Солнечногорской детской школы искусств, победивший в открытой номинации. Еще 12 представителей Подмосковья стали призерами", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что всего в Дельфийских играх приняли участие более 400 человек в возрасте от 10 до 25 лет. Московскую область представляли около 100 детей и молодых людей из 18 муниципальных образований: учащиеся учреждений среднего-профессионального и дополнительного образования, студенты вузов культуры и искусств, воспитанники ДК. Они выступали во всех 6 конкурсных номинациях - это также "Фортепиано", "Скрипка", "Народное пение". Согласно регламенту, в каждом туре участники соревновались парами, где определялся победитель, выходивший в следующий раунд. До финала доходили двое, где и определялся лучший. Выступления оценивало жюри из более 50 деятелей искусств стран СНГ.

"Я хочу поблагодарить за то, что Подмосковью доверено провести Дельфийские игры. Поздравляю всех лауреатов, здесь собрались творческие люди, добившиеся уже заметных успехов в музыке, культуре. Все делегации из наших дружественных стран высоко оценивают это мероприятие. Мы уделяем большое внимание культуре, музыке, искусству и приятно, когда есть ребята, которые добиваются высот. Это первые победы, я уверен, что за ними будут следующие", - сказал перед открытием гала-концерта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Как отметила в ходе открытия гала-концерта премьер правительства РФ Ольга Голодец, дельфийские игры в Московской области прошли на высочайшем уровне. По ее словам, для участников были созданы все условия "для проживания, для общения, а также для открытого честного конкурса".